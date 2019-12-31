الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة للقوات السودانية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أن دفاعاتها الجوية أسقطت اليوم الثلاثاء طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي نوع (فانتوم) شمال صنعاء وهي ثالث طائرة تجسس يتم إسقاطها خلال 24 ساعة.

وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسيه نوع (فانتوم) في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة".

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ولفت المتحدث إلى أن الطائرة "تابعة للقوات السودانية وتم إسقاطها صباح اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وأسقطت الدفاعات الجوية أمس الاثنين، طائرتي تجسس تابعتين للتحالف العربي، أحداهما طائرة تجسسية من نوع "كاريال Karayel" تابعة للقوات السعودية، في أجواء منطقة الصليف محافظة الحديدة، أما طائرة التجسس الثانية فقد أسقطت في أجواء مديرية رازح محافظة صعدة.

وطائرة التجسس التي تم إسقاطها اليوم هي الحادية عشرة التي تسقطها الدفاعات الجوية خلال شهر ديسمبر الجاري.

المصدر: المسيرة