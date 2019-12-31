موالون للحشد الشعبي يحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)

أفاد مصدر لـ RT في العراق، الثلاثاء، بأن موالين للحشد الشعبي يقتربون من مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

وأشارت "رويترز" في هذا السياق، نقلا عن مصادر من الشرطة وشاهد عيان، إلى أن مئات المحتجين وعناصر تابعة لفصائل مسلحة عراقية تدعمها إيران تجمعوا أمام السفارة الأمريكية ببغداد للتنديد بالضربات الجوية.

بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المحتجين يحرقون الأعلام الأمريكية عند بوابة السفارة الأمريكية.

يتبع..