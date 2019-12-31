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سعودي يفتح النار من سلاح رشاش في سوق الذهب (فيديو)

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سعودي يفتح النار من سلاح رشاش في سوق الذهب (فيديو)
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أوقفت دوريات الأمن بمحافظة عفيف في السعودية، شابا فتح النار من سلاح رشاش داخل سوق الذهب بالمحافظة.

وأبلغت عمليات الأمن، اليوم الثلاثاء، عن وجود إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، وانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع، حيث تبين أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف وتلاسن بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحا آليا أطلق منه 3 طلقات دون أن يصيب أحدا.

وتمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال اللازم.

المصدر: سبق

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