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مصر تتحرك من أجل مسن يرقد في مستشفى كويتي منذ 5 أعوام

أخبار العالم العربي

مصر تتحرك من أجل مسن يرقد في مستشفى كويتي منذ 5 أعوام
يوسف ناصر
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أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أنها تواصلت مع سفير مصر في الكويت طارق القوني بخصوص حالة المسن المصري الذي يرقد بمستشفى الفروانية منذ 5 سنوات.

وأشارت الوزيرة اليوم الثلاثاء إلى أنها تواصلت هاتفيا مع محافظ الفراونية بدولة الكويت، حيث تقع المستشفى الذي يعالج فيها المسن المصري، يوسف ناصر، الذي أشار إلى أنه لم يُستدل على أسرته.

وناشد من لديه أي معلومات أن يدلي بها من أجل الوصول إلى أهله، لأن المُسن يعاني من مرض الشيخوخة.

كما أعربت الوزيرة عن شكرها إلى السلطات الكويتية على حسن رعايتها للمريض المصري المسن طوال هذه السنوات، كما توجهت بالشكر لمحافظ الفروانية لاهتمامه بالمريض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

المصدر: RT

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