مصر تتحرك من أجل مسن يرقد في مستشفى كويتي منذ 5 أعوام

أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أنها تواصلت مع سفير مصر في الكويت طارق القوني بخصوص حالة المسن المصري الذي يرقد بمستشفى الفروانية منذ 5 سنوات.

وأشارت الوزيرة اليوم الثلاثاء إلى أنها تواصلت هاتفيا مع محافظ الفراونية بدولة الكويت، حيث تقع المستشفى الذي يعالج فيها المسن المصري، يوسف ناصر، الذي أشار إلى أنه لم يُستدل على أسرته.

وناشد من لديه أي معلومات أن يدلي بها من أجل الوصول إلى أهله، لأن المُسن يعاني من مرض الشيخوخة.

كما أعربت الوزيرة عن شكرها إلى السلطات الكويتية على حسن رعايتها للمريض المصري المسن طوال هذه السنوات، كما توجهت بالشكر لمحافظ الفروانية لاهتمامه بالمريض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

المصري «المنسي» في الكويت !

▪️يرقد منذ 5 أعوام في مستشفى الفروانية وحيدا ًدون أهل أو زوّار ولاحتى تواصل من وزارة الهجرة المصرية.

▪️ الإسم: يوسف ناصر

▪️الجناح: 19 pic.twitter.com/0PEdBfWIJi — المجلس (@Almajlliss) December 30, 2019

المصدر: RT