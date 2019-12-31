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وزير يمني يطرح على السعودية مقترحا بشأن "اتفاق الرياض"

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وزير يمني يطرح على السعودية مقترحا بشأن
تويتر
وزير النقل اليمني، صالح الجبواني
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اقترح وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، على السعودية، راعية "اتفاق الرياض"، إيقاف رواتب أفراد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لإجبارها على تنفيذ بند تسليم الأسلحة الذي تضمنه الاتفاق.

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وقال الجبواني في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "إذا أراد الأخوة السعوديون تنفيذ اتفاق الرياض فيما يتعلق بنزع سلاح المليشيات في عدن وإخراج وحداتها العسكرية من المدينة فما عليهم إلا قطع رواتب هذه المليشيات والإعاشة والمخصصات الأخرى"​​​.

وأضاف الوزير: "سيتم تنفيذ هذه الفقرة في ظرف يومين".

واعتبر الوزير الجبواني أن مقترحه، "حل عملي وسهل، وبيدهم (السعوديون) عمله إن أخلصوا النية للتنفيذ".

وشهدت السعودية، مطلع الشهر الماضي، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.

المصدر: سبوتنيك

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