وزير يمني يطرح على السعودية مقترحا بشأن "اتفاق الرياض"

اقترح وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، على السعودية، راعية "اتفاق الرياض"، إيقاف رواتب أفراد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لإجبارها على تنفيذ بند تسليم الأسلحة الذي تضمنه الاتفاق.

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وقال الجبواني في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "إذا أراد الأخوة السعوديون تنفيذ اتفاق الرياض فيما يتعلق بنزع سلاح المليشيات في عدن وإخراج وحداتها العسكرية من المدينة فما عليهم إلا قطع رواتب هذه المليشيات والإعاشة والمخصصات الأخرى"​​​.

وأضاف الوزير: "سيتم تنفيذ هذه الفقرة في ظرف يومين".

واعتبر الوزير الجبواني أن مقترحه، "حل عملي وسهل، وبيدهم (السعوديون) عمله إن أخلصوا النية للتنفيذ".

أن أراد الأخوة السعوديون تنفيذ إتفاق الرياض فيما يتعلق بنزع سلاح المليشيات في عدن وأخراج وحداتها العسكرية من المدينة فما عليهم إلا قطع رواتب هذه المليشيات والإعاشة والمخصصات الأخرى وسيتم تنفيذ هذه الفقرة في ظرف يومين، حل عملي وسهل وبيدهم عمله أن أخلصوا النية للتنفيذ.. فلماذا؟؟؟؟؟ — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) 30 декабря 2019 г.

وشهدت السعودية، مطلع الشهر الماضي، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.

المصدر: سبوتنيك