صحيفة مصرية: حفتر وعقيلة صالح في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع السيسي

أفادت صحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الاثنين، بأن قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، وصلا إلى القاهرة في زيارة رسمية.

وقالت الصحيفة إن خليفة حفتر وعقيلة صالح حلا بمصر لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، أكد السيسي على موقف القاهرة الثابت تجاه الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة "وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة" في ليبيا.

وتوافقت مصر وفرنسا على "تكثيف الجهود الثنائية ومع الشركاء الدوليين، للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية".

هذا وتأتي زيارة حفتر إلى مصر في الوقت الذي وقّع فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرمان.

وأفادت مصادر تركية مطلعة لوكالة "رويترز" بأن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار خطة نشر قوات عسكرية في هذه البلاد.

وقالت 4 مصادر تركية رفيعة للوكالة، اليوم، إن هذا الإجراء يخضع للدراسة ضمن خطة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والمتمركزة في طرابلس التي تشهد حاليا معركة شرسة في ظل هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، للسيطرة على المدينة.

وأبلغت المصادر "رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويتها، بأن تركيا لم ترسل بعد أي مقاتلين سوريين إلى ليبيا في إطار النشر المزمع، بينما ذكر أحد المتحدثين للوكالة أن الحكومة التركية تميل إلى هذه الفكرة.

ولم توضح مصادر "رويترز" التي قالت إنها تحدثت مع مسؤولين رفيعين اثنين وعنصرين في جهاز الأمن، ما إذا كانت تركيا تنظر في تنفيذ هذا الإجراء ضمن المرحلة الأولى من إرسال القوات العسكرية إلى ليبيا.

المصدر: "الدستور" + وكالات