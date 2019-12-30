شركة أمريكية تعلن الاستحواذ على منطقة تنقيب في المنطقة الخالصة لمصر بالبحر المتوسط

قالت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها استحوذت على 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في 2020.

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وقالت الشركة إن الاستحواذ يضم مساحة قدرها 1.2 مليون فدان في منطقة شمال مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالي بمصر، و543 ألف فدان في منطقة شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل في البحر المتوسط.

وقال مايك كوزينز، نائب الرئيس الأول للتنقيب والمشاريع الجديدة في "إكسون موبيل"، إن تلك العطاءات التي وافقت عليها الحكومة المصرية تعزز محفظة الاستكشاف في شرق البحر المتوسط.

وذكر كوزينز أن الشركة ستقوم بتشغيل الكتلتين بحصة تبلغت 100 في المئة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات الاستكشافية، بما في ذلك الحصول على البيانات السيزمية، في عام 2020.

وفي سياق متصل، قال هشام العمروسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، إن الشركة كانت شريكا لمصر منذ أكثر من 115 عاما.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: وكالات