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بالفيديو.. المشاهد الأولى للغارة الأمريكية على مقر الحشد في العراق

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. المشاهد الأولى للغارة الأمريكية على مقر الحشد في العراق
Reuters
مقر كتائب الحشد الذي تعرض للقصف الأمريكي الأحد الماضي
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نشر الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، الصور الأولى للغارة التي استهدفت مقرا للحشد الشعبي في العراق، أمس الأحد.

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وأكدت واشنطن نجاح الضربات التي وجهتها على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، وتوعدت بإجراءات إضافية عند الضرورة لـ "ردع إيران والمليشيات التابعة لها في العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

وذكر "الحشد الشعبي" أن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

المصدر: وكالات

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