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الصليب الأحمر: 22 ألف مفقود منذ بدء الحرب في سوريا

أخبار العالم العربي

الصليب الأحمر: 22 ألف مفقود منذ بدء الحرب في سوريا
Reuters Omar Sanadiki
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كشفت منظمة الصليب الأحمر الدولية عن تسجيل 22 ألف مفقود خلال الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو 9 سنوات.

ونقلت وكالة "تاس" عن مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الحمر، دومينيك شتيلهارت، قوله إن "ملايين الناس اضطروا لمغادرة منازلهم، و500 ألف قُتلوا، وعشرات الآلاف خُطفوا وهم في عداد المفقودين"، مؤكدا أن إدارة الصليب الأحمر سجلت 22 ألف مفقود، وأن أقارب المفقودين طلبوا من الصليب الأحمر المساعدة في البحث عنهم.

وأفاد شتيلهارت بأن الصليب الأحمر الدولي لا يزال يبحث عن 3 موظفين تابعين له فُقدوا في وقت سابق.

المصدر: تاس

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