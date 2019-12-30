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العراق.. الادعاء العام يُطالب بإنجاز التحقيقات بحوادث قتل المتظاهرين

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العراق.. الادعاء العام يُطالب بإنجاز التحقيقات بحوادث قتل المتظاهرين
Reuters
احتجاجات العراق
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طالب الادعاء العام العراقي، اليوم الإثنين، الهيئات التحقيقية بإنجاز التحقيقات في حوادث قتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات.

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وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي أن "رئاسة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الاعلى أصدرت كتابا وجهت فيه رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لإعلامها بنتيجة الإجراءات القانونية المتخذة بخصوص حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام".

وأضاف البيان أن "رئاسة الادعاء العام أوعزت إلى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة بسرعة إنجاز التحقيق بهذا الصدد ".

وأشار البيان إلى أن "توجيه الادعاء العام صدر بناء على الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التي وقعت فيها التظاهرات منذ تشرين الأول الماضي".

المصدر: RT

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