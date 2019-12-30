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العراق.. الحبس المشدد 5 سنوات لنائبة سابقة بتهمة تقاضي الرشوة

أخبار العالم العربي

العراق.. الحبس المشدد 5 سنوات لنائبة سابقة بتهمة تقاضي الرشوة
Reuters
البرلمان العراقي- أرشيف
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كشفت هيئة النزاهة في العراق، الاثنين، عن صدور حكم بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، استنادا إلى أحكام المادة (312) من قانون العقوبات العراقي.

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وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة 5 سنوات بحق المتهمة على خلفية تسجيل صوتي تناقلته وسائل الإعلام تضمن تهم شراء مقعد نيابي خلال عام 2018 بمبلغ 250 ألف دولار".

وأضافت أن "َالمادة (312) من قانون العقوبات العراقي نصت على أن "يعاقب بالحبس كل من طلب أو أخذ عطية أو منفعة أو ميزة بزعم أنها رشوة لموظف أو مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه".
وأشارت إلى أن "كل شخص أخذ العطية أو المنفعة أو الميزة أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف أو المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطا بالرشوة".
ولم يذكر البيان اسم المرأة النائبة، لكن يتوقع أن تكون هي البرلمانية السابقة، شذى العبوسي التي تسرب عنها تسجيل صوتي، وهي تحاول إقناع المرشح وضاح الصديد بالحصول على مقعد برلماني مقابل 250 ألف دولار.

المصدر: RT

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