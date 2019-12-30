"حزب الله": محاصرة تأليف الحكومة تهدف لإعادة لبنان إلى الفراغ

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن أي محاولة لمحاصرة التكليف أو تأليف الحكومة، تهدف لإعادة لبنان إلى الفراغ، داعيا إلى تسهيل تأليف الحكومة اللبنانية.

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وأضاف قاسم أن "لبنان لا يحتمل المزيد من التعطيل، والجميع أدرك أن الخطوة الانقاذية تبدأ بتأليف حكومة جديدة كفوءة وقادرة على السير بالإصلاحات التي تعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتكافح الفساد، وتعمل على إعادة الأموال المنهوبة والمهربة".

وقال قاسم إن "الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، حسان دياب، يحاول إنجاز التأليف في أقرب وقت، ولكن من الطبيعي أن يحتاج إلى بعض الوقت بسبب مروحة الاتصالات الواسعة"، مشيرا إلى أن "دياب ليس مسؤولا أن يقف عند "فيتو" الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة في الحكومة".

وختم قاسم قائلا إنه "إذا كان الخيار بين "فيتو" التعطيل وبين الحكومة فنحن مع الحكومة، وإذا كان الخيار بين الفوضى وبين البدء بالحل فنحن مع الحل، وإذا كان الخيار بين حكومة تصريف الأعمال التي لا تتابع أمور البلد ومشاكله وبين حكومة الفرصة للمعالجة والإصلاح فنحن مع حكومة الفرصة، وإذا كان الخيار بين الاستغلال السياسي لتفاقم الجوع وزيادة عدد العاطلين عن العمل، وبين وضع حد لوجع الناس وآلامهم، فنحن مع وضع الحد وتشكيل الحكومة، وهو الممر الحصري لذلك".

وكان دياب نفى في وقت سابق، أن يكون محسوبا على "حزب الله"، مؤكدا أنه "ليس محسوبا على أحد" من الأطراف السياسية في لبنان، ووعد بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع من تكليفه، معربا عن اعتقاده بأن تحظى حكومة كهذه بدعم أمريكي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام