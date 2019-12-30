طهران تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الأمريكية في العراق

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أي دور لإيران في الهجوم على القوات الأمريكية في العراق، معتبرا أن هذه "المزاعم غير الموثقة بأدلة لا تبرر قصف وقتل الناس".

وقال ربيعي اليوم الاثنين، لوكالة أنباء "فارس": "ننفي بقوة أي دور (لإيران) في الهجوم على القوات الأمريكية، وهذا الادعاء الأمريكي بلا دليل لا يمكنه تبرير قصف وقتل الناس خلافا للقوانين الدولية.. من المثير للسخرية أن أمريكا ما زالت تحتل أجزاء من العراق وتقصف شعبه وتدعي بلا حياء أنها تحترم سيادة الحكومة العراقية".

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وأوضح المتحدث أن هذا "الهجوم العدواني الذي قامت به أمريكا، ووصفته بأنه هجوم دفاعي سعيا منها لخداع الرأي العام العالمي، مؤشر آخر على إثبات دور أمريكا التخريبي للسلام والاستقرار في المنطقة خاصة في العراق، بحيث أن تصرفهم هذا أثار غضب حتى المسؤولين الرسميين في الحكومة والأحزاب والشخصيات العراقية البارزة".

ولفت ربيعي إلى أن "ما حدث أثبت مرة أخرى بأنه ما دامت أمريكا تواصل تواجدها في العراق وسوريا فإن السلام سيكون بعيد المنال للجميع".

وحذر المتحدث من أن مثل هذه الممارسات "غير المدروسة والمتهورة المناقضة للقرارات الدولية الأكثر صراحة، لن تسفر سوى عن تصعيد حالة زعزعة الأمن".

المصدر: فارس