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حزب الله" اللبناني يدين الهجوم على مواقع "كتائب حزب الله" ويعتبره اعتداء على سيادة العراق وشعبه

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حزب الله
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دان "حزب الله" اللبناني بشدة الهجوم الأمريكي على مواقع "كتائب حزب الله" في العراق يوم أمس الأحد.

وجاء في بيان الحزب اليوم الاثنين: "الهجوم هو اعتداء على سيادة العراق وشعبه ولا سيما الحشد الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب".

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ولفت الحزب في البيان، إلى أن "أمريكا تريد ضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة داعش.. لا بد للذين اتخذوا قرار الهجوم سيكتشفون قريبا حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته".

وأعلن "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، أن مواقع تابعة له تقع غرب محافظة الأنبار تعرضت لقصف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات

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