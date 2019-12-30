عبوة ناسفة استهدفت رئيس لجنة المصالحة في بلدة بغوطة دمشق

أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة خاصة في بلدة كناكر بريف دمشق، في حين قال نشطاء إن الحادث استهدف رئيس لجنة المصالحة في بلدة كناكر.

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وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة "سانا" السورية، اليوم الاثنين، أن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة خاصة انفجرت في بلدة كناكر جنوب غرب دمشق، ما أدى إلى مقتل السائق وتدمير السيارة وحدوث أضرار في بعض المنازل المحيطة بالمكان.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن)، إن عملية اغتيال طالت رئيس لجنة المصالحة في بلدة كناكر بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، "ما أدى لمقتله على الفور".

وأضاف المصدر في سياق متصل أن عملية اغتيال شهدتها مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر "الفرقة الرابعة" في المدينة وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلا في الـ26 من الشهر الجاري، ما أدى لمقتله على الفور.

المصدر: وكالات