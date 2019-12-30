النفط العراقية تعلن استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي بعد توقفه

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي جنوبي البلاد، بعد توقف دام يوم واحد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إنه تم صباح اليوم، استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، مبينا أن استئناف العمل والإنتاج جاء بعد توقف دام يوما واحدا بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، مع تعذر وصول العاملين للحقل.

وأوضح المتحدث أنه تم إخلاء الطريق منذ يوم أمس الأحد وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين، مشيرا إلى أن استئناف العمل تم بطاقاته الاعتيادية.

لكن مصدرا آخر بقطاع النفط ذكر أن استعادة الإنتاج بالكامل ستستغرق ما يصل إلى يومين.

واقتحم محتجون الحقل، الذي ينتج ما يتراوح بين 80 و85 ألف برميل يوميا من النفط، يوم السبت وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم، الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.

وأعلنت شركة نفط ذي قار التي تدير حقل الناصرية، أمس الأحد، عن خسارة العراق 100 ألف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة بعد غلقه من قبل محتجين.

فيما أكدت وزارة النفط، أن إيقاف حقل الناصرية النفطي "وقتي"، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد التعويض من فائض إنتاج حقول البصرة.

المصدر: السومرية+رويترز