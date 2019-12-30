الصحة السعودية تغلق مركزا طبيا وتلغي ترخيص طبيبه بعد حادثة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف، بسبب وجود مخالفات جسيمة وغياب التراخيص النظامية الخاصة بجراحة السمنة والبدانة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "حفاظا على صحة وسلامة المرضى، تم إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض، وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة".

حفاظاً على صحة وسلامة المرضى..

إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في #الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة.

نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الإتصال على٩٣٧ pic.twitter.com/KSdsaUtHi2 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) 29 декабря 2019 г.

وتناقل بعض النشطاء أنباء تشير إلى وفاة امرأة بعد إجراء عملية جراحية للسمنة في أحد مستشفيات الرياض.

اللجنة الطبية الشرعية بالصحة تشطب رخصة طبيب شهير تعلن له فنانات وفاشنستات بعد تعرض كثير من الحالات لمضاعفات إثر عملياته.

ورافقت اليوم "الصحة" على إغلاق تحفظي لغرف عمليات بالعيادات لإجرائهم عمليات سمنة وبدانة وغير مرخص إجرائها في مراكز، وإحدى الحالات توفيت دماغياً.

التفاصيل بسناب — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) 29 декабря 2019 г.

المصدر: وكالات