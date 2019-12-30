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الصحة السعودية تغلق مركزا طبيا وتلغي ترخيص طبيبه بعد حادثة وفاة

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الصحة السعودية تغلق مركزا طبيا وتلغي ترخيص طبيبه بعد حادثة وفاة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية إغلاق مركز طبي شهير وإلغاء ترخيص طبيبه المعروف، بسبب وجود مخالفات جسيمة وغياب التراخيص النظامية الخاصة بجراحة السمنة والبدانة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "حفاظا على صحة وسلامة المرضى، تم إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض، وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة".

 وتناقل بعض النشطاء أنباء تشير إلى وفاة امرأة بعد إجراء عملية جراحية للسمنة في أحد مستشفيات الرياض.

المصدر: وكالات 

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