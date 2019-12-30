البحرين تؤيد القصف الأمريكي لمواقع "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا

أعربت البحرين عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة ضد مواقع عائدة لكتائب "حزب الله" في كل من العراق وسوريا.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أمس الأحد إن ذلك القصف جاء "ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية".

وأضاف البيان: " إذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا.

وأفاد الجيش الأمريكي، في بيان، أن الضربات استهدفت منشآت منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

من جهته، أكد "الحشد الشعبي"، الذي تعتبر كتائب "حزب الله" العراقي جزءا منه، في تغريدة على موقع "تويتر" أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي محافظة الأنبار. وقال إن حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية بلغت 25 قتيلا.

مملكة #البحرين تعرب عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية والذي استهدف منشآت كتائب حزب الله في كل من جمهورية #العراق والجمهورية العربية السوريةhttps://t.co/tZVfNOKYf8pic.twitter.com/KQllDrtys4 — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) December 29, 2019

المصدر: RT