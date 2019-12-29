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24 قتيلا و50 جريحا في الهجوم الأمريكي على مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي"

بالفيديو.. المشاهد الأولى لآثار الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي

أخبار العالم العربي

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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق آثار الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، الأحد، على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي.

وتظهر اللقطات المصورة الأضرار الناتجة عن القصف الأمريكي الذي استهف مقر "الحشد الشعبي" على الحدود العراقية السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

بدوره، ذكر "الحشد الشعبي" أن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل 19 من عناصره وإصابة 35 آخرين.

المصدر: RT

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