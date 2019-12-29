بالفيديو.. المشاهد الأولى لآثار الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق آثار الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، الأحد، على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي.

وتظهر اللقطات المصورة الأضرار الناتجة عن القصف الأمريكي الذي استهف مقر "الحشد الشعبي" على الحدود العراقية السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

بدوره، ذكر "الحشد الشعبي" أن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل 19 من عناصره وإصابة 35 آخرين.

⭕️فيديو للقصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي .. pic.twitter.com/YqL9lS6E8r — AllBaghdadi (@AllBaghdadi) 29 декабря 2019 г.

القصف الأمريكي على كتائب حزب الله في القائم في صور pic.twitter.com/v10AiZTwMe — Reem Al -Iraq🇮🇶 (@ReemAlIraq1) 29 декабря 2019 г.

الحشد الشعبي يعلن ارتفاع عدد الضحايا في قصف اميركي على مقره الى ٥٤ قتيلا وجريحا pic.twitter.com/OGdfXDZSuO — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) 29 декабря 2019 г.

المصدر: RT