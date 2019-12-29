"أ ف ب": سقوط 4 صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية قرب العاصمة العراقية بغداد

سقطت أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، تضم قوات أمريكية، بحسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لـ "كتائب حزب الله" العراقي التابعة للحشد الشعبي، في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.

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وأكد "الحشد" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

وقال، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مسؤول في "الحشد الشعبي" العراقي، بمقتل 15 من عناصره جراء الضربات الأمريكية على مواقع قواته.

وأوضح المسؤول أن الضربات التي استهدفت "كتائب حزب الله"، أسفرت عن مقتل 15 من مقاتليها بينهم قياديون، مشيرا إلى أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة عدة عناصر آخرين.

وجاء هذا التطور الأخير في العراق، بعد أن أعلن البنتاغون مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.

المصدر: وكالات