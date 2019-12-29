متحدث حكومي لـRT: مجلس الأمن الوطني العراقي سيتخذ قرارات لتقييد العمليات إلا بموافقة عبد المهدي

قال متحدث حكومي في العراق في تصريح لـRT، مساء الأحد، إن مجلس الأمن الوطني سيجتمع يوم الاثنين، ويتخذ قرارات لتقييد العمليات إلا بموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.

وأكد اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن مجلس الأمن الوطني سيتخذ قرارات لتقييد العمليات بكافة أنواعها وحصرها بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

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وأضاف أن "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أبلغ وزير الدفاع الأمريكي برفض الحكومة العراقية لأي عمل تقوم به القوات الأمريكية أو غيرها ينتهك السيادة العراقية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

وقال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مسؤول في "الحشد الشعبي" العراقي، بمقتل 15 من عناصره جراء الضربات الأمريكية على مواقع قواته.

وأوضح المسؤول أن الضربات التي استهدفت "كتائب حزب الله" التابعة لـ"الحشد الشعبي"، أسفرت عن مقتل 15 من مقاتليها بينها قياديون، مشيرا إلى أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة عدة عناصر آخرين.

ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاغون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K 1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.

المصدر: RT + وكالات