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صحيفة مصرية: حفتر يزور القاهرة في غضون الساعات المقبلة

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صحيفة مصرية: حفتر يزور القاهرة في غضون الساعات المقبلة
Reuters
خليفة حفتر
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قال مصدر مسؤول بـ "الجيش الوطني الليبي"، اليوم السبت، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، سيتوجه إلى مصر.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن حفتر سيتوجه مساء اليوم الأحد أو غدا إلى القاهرة.

وتأتي زيارة القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي" إلى مصر في وقت يواصل فيه الجيش الليبي تقدمه نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس، في إطار عملية تحريرها من قبضة الميليشيات.

وتأتي الزيارة المفترضة بعد أن لوحت تركيا بتدخل عسكري في ليبيا دعما لحكومة فايز السراج والمسلحين المساندين له.

المصدر: "الوطن" المصرية

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