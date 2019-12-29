داخلية غزة تعلن القبض على خلية ساعدت في اغتيال القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا

نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، بيانا أوضحت فيه نتائج التحقيقات التي أفضت لاعتقال أفراد خلية كانت ترصد تحركات قيادي "سرايا القدس"، بهاء أبو العطا، قبل اغتياله.

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وجاء في البيان أنه وبعد قيام الجيش الإسرائيلي باغتيال القيادي أبو العطا "باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في جريمة الاغتيال للوقوف على تفاصيلها... ونتيجة للتحقيقات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على خلية قامت بجمع المعلومات حول الشهيد أبو العطا، ورصد تحركاته، ومتابعته على مدار عدة أشهر وحتى آخر ساعة قبل قيام الاحتلال باغتياله".

وأضاف البيان: "من خلال التحقيق مع أفراد الخلية، تبين أنهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وقد تم تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة الشهيد أبو العطا بشكل رسمي من قبل العميد شعبان عبد الله الغرباوي، مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظات الجنوبية، والذي كان ينقل المعلومات المتعلقة بالشهيد بهاء أبو العطا مباشرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "وزارة الداخلية والأمن الوطني ستبقى حامية لظهر المقاومة الفلسطينية

وللجبهة الداخلية، وستتخذ كل الإجراءات التي تمكنها من القيام بذلك، ولن تسمح لأي شخص أو جهة مهما كانت بالعبث بأمن المواطن والمجتمع".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في 12 نوفمبر المنصرم، عن اغتيال أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

المصدر: وزارة الداخلية الفلسطينية