الكرملين: بوتين وميركل يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا.

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وأفاد الكرملين، في بيان أصدره عقب المكالمة، التي قال إنها أجريت بمبادرة من الجانب الألماني، بأن الطرفين تبادلا الآراء بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا.

وشدد بوتين وميركل، حسب البيان، على "جدوى تكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة هناك، بما في ذلك بوساطة ألمانيا والأمم المتحدة".

كما تطرق الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية خلال المكالمة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا.

وتستعد ألمانيا لاستضافة مؤتمر دولي في برلين أوائل يناير المقبل بمشاركة الرئيس الروسي لبحث سبل إيجاد حل للنزاع المستمر في ليبيا.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر.

وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات حفتر يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من الإرهابيين، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.

المصدر: RT