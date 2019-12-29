الدفاع الروسية: مراقبون روس وأتراك يوثقون عشرات الخروق للهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، أن المراقبين الروس رصدوا 32 خرقا للهدنة في سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 26 خرقا رصدها نظراؤهم الأتراك.

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وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن انتهاكات الهدنة المسجلة من قبل الطرف الروسي من اللجنة الروسية التركية المشتركة المعنية بالنظر في حوادث خرق نظام وقف إطلاق النار، تتوزع على النحو التالي: 15 خرقا في إدلب و10 في اللاذقية، و6 في حلب وخرق 1 في حماة. فيما وثق الجانب التركي 15 خرقا في إدلب و8 في حماة و3 في حلب.

كما جاء في البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا ومراقبة حركة النازحين في سوريا أجرى ثلاث حملات إنسانية، تم خلالها توزيع ألف سلة أغذية، يبلغ وزنها الإجمالي 4.8 طن.

وجرى إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين الرؤساء الروسي والإيراني والتركي، خلال محادثات أجروها في عاصمة كازاخستان أستانا (نور سلطان حاليا)، أواخر العام 2017.

وفي العام 2018 استعادت الحكومة السورية سيطرتها على ثلاث من هذه المناطق. أما المنطقة الرابعة، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المجاورة هي اللاذقية وحماة وحلب، فلا تزال غير خاضعة لدمشق، وتظل معظم أراضي هذه المنطقة تحت سيطرة جماعة "جبهة النصرة" (الفرع السوري السابق من تنظيم "القاعدة" الإرهابي).

المصدر: تاس