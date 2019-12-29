استبدل لفظ الجلالة بكلمة "الشيطان".. معلم سعودي يعتدي على الذات الإلهية! (صورة)

طردت لجنة من "تعليم الباحة" في السعودية معلما اعتدى على الذات الإلهية في إحدى المدارس الابتدائية في المدينة خلال امتحانه طلبته.

وتعود تفاصيل الحادثة ليوم الثلاثاء الماضي، حيث دخل المعلم، الذي يعمل في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة الباحة، صفه في حالة غريبة وأصر على اختبار مادته في ذلك اليوم برغم تحديد اختبار مادته في الجدول في اليوم الذي يليه.

وقام بتصوير الأسئلة بعد شطب عبارة "الله" وكتابة "الشيطان" بدلا منها في بداية ونهاية الورقة، وتوزيعها على الطلاب في قاعة الاختبار، في وجود أحد المشرفين التربويين بالمدرسة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأفادت مصادر بأنه تم جمع أوراق الامتحان من الطلاب بعد خروج المعلم من الصف مباشرة، وإبلاغ إدارة التعليم فورا.

وكان المعلم قد تهجم على المدرسة نهاية الأسبوع الذي قبله بالسب والقذف، ثم أشعل سيجارة داخل المدرسة، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت البلاغ وقبضت عليه في حينها.

وقبل ذلك بأسابيع دخل المعلم مدرستين وتهجم على العاملين فيهما، وقبل 3 سنوات اعتدى على طالب صفوف أولية في المدرسة التي يعمل بها آنذاك، كما اشتبك مع معلم آخر في ذات المدرسة.

وأوصت لجنة من "تعليم الباحة"، بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من دخول المدرسة، وحُرر محضر إبعاد معتمد من الجهات ذات الاختصاص في الإدارة العامة للتعليم، كما تمت مخاطبة الجهات الأمنية التي بدورها باشرت التحقيق في الواقعة.

المصدر: صحيفة سبق