تشاووش أوغلو يطلب موعدا مع زعيم المعارضة بشأن موضوع إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

طلب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من زعيم "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، "موعدا" لبحث موضوع إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، استنادا إلى مصادر دبلوماسية، بأن تشاووش أوغلو طلب تحديد موعد من أجل لقاء قليجدار أوغلو لإطلاعه على معلومات بشأن مذكرة تفويض برلمانية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأضافت المصادر أن قليجدار أوغلو، زعيم أكبر قوى معارضة في تركيا، وافق على طلب وزير الخارجية ليلتقي الجانبان في مقر "حزب الشعب الجمهوري" بالعاصمة التركية أنقرة، ظهر يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وفي وقت سابق من السبت، نقلت "الأناضول" عن مصادر في "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، أن مذكرة طلب التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا والتطورات الحاصلة في المنطقة.

وستكون هذه الجلسة استثنائية حيث دخل البرلمان التركي في عطلة لغاية 7 يناير المقبل عقب مداولات الموازنة.

المصدر: الأناضول