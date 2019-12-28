حكومة السودان وجماعات متمردة تتفق على خريطة طريق لإنهاء نزاع دارفور

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن حكومة السودان وتحالف لجماعات مسلحة متمردة توصلا، اليوم السبت، إلى خريطة طريق لإنهاء النزاع الذي يمر به إقليم دارفور منذ 16 عاما.

وأكدت الوكالة أن خريطة الطريق هذه تشمل مختلف المسائل التي يتعين على الأطراف مناقشتها خلال جولة المفاوضات الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا، بما في ذلك جذور النزاع وعودة اللاجئين والنازحين وتقاسم السلطة ودمج القوى المسلحة في الجيش الوطني، علاوة على ضرورة أن تنظر الحكومة في مسائل الممتلكات، على غرار تلك التي دمرت خلال النزاع.

ونقلت الوكالة عن أحمد محمد، الممثل عن "الجبهة الثورية السودانية"، وهي تحالف يضم تسع حركات متمردة مشاركة في المحادثات مع حكومة الخرطوم، وصف تبني خريطة الطريق بأنه "خطوة مهمة تساهم بالتأكيد في التوصل إلى سلام دائم في دارفور، كما تسمح باستكمال المسار الانتقالي في السودان من دون صدامات وعراقيل".

وحمل أحمد حكومة الرئيس السابق المخلوع عمر البشير المسؤولية عن إخفاق الطرفين في إحلال السلام المستدام في الإقليم، مشددا على أن الحكومة السابقة لم تكن مستعدة لاتخاذ قرارات استراتيجية بغية إنهاء النزاع.

في المقابل، أعرب ممثل الحكومة في المفاوضات، الفريق شمس الدين كباشي، عن سعي السلطات الجديدة إلى السلام، مبديا تصميم الخرطوم على إنهاء كل أزمات دارفور وإرساء السلام والاستقرار ليس في هذا الإقليم فقط بل في كل مناطق البلاد.

وانطلقت محادثات السلام بين طرفي النزاع في أغسطس الماضي، ومنذ أسبوعين، تتباحث حكومة الخرطوم مع الجماعات المسلحة في جوبا، في لقاءات تندرج في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وكردفان.

ويأمل الوسطاء الدوليون في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن دارفور بحلول فبراير المقبل.

المصدر: أ ف ب