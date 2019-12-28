إسرائيل تقرر تجاهل طلب السماح لأهالي القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية

قررت الحكومة الإسرائيلية تجاهل طلب السلطة الوطنية الفلسطينية السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، استنادا إلى مسؤولين إسرائيليين مطلعين، اليوم السبت، بأن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اتخذت قرارا بتجاهل رسالة بعثها الجانب الفلسطيني الشهر الماضي وعدم الرد عليها سواء بالقبول أم بالرفض.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الرسالة تضمنت مطالبة بالسماح لأهالي القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن يليها الاستحقاق الرئاسي الفلسطيني.

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن هذا القرار نهائي وتم اتخاذه نتيجة مناقشات على مستوى عال في الحكومة خلال الأيام الأخيرة.

ورجحت أن هذا الإجراء سيعرقل تنظيم الانتخابات الفلسطينية، متوقعة أن يتم تأجيلها مرة أخرى إلى موعد غير معروف.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن المرسوم الرئاسي حول إجراء الانتخابات مرتبط بالرد الإسرائيلي على طلب السماح لسكان القدس بالمشاركة فيها.

والسبت، كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن عددا من الدول الأوروبية رفضت إصدار ورقة ضمان لعدم عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.

المصدر: يديعوت أحرنوت + وكالات