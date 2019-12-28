مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة على محور جرجناز بريف إدلب

قال مصدر عسكري لـ RT، اليوم السبت، إن الجيش السوري تصدى لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة على محور جرجناز بريف إدلب.

وأضاف المصدر العسكري أن الفصائل المسلحة حاولت التسلل من بعض الأنفاق التي حفرتها أثناء سيطرتها على المنطقة مستغلة الظروف الجوية الضبابية والأمطار الغزيرة ووجود مساحات واسعة من الطين ما عطل حركة الدبابات.

وأوضح أن المسلحين أرسلوا 3 عربات مفخخة تم استهدافها. وأشار إلى أن اشتباكات تدور حاليا، مؤكدا أنه "لا توجد خسائر في صفوف الجيش السوري".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم، بأن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي الغربي اعتدت بالقذائف الصاروخية على ريف اللاذقية"، مشيرة إلى أن إحداها أصابت منزلا في قرية سلاغو وأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

وتنتشر بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية وفي أقصى شمال المحافظة، تنظيمات مسلحة منضوية تحت زعامة تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" وغيرهما، تشن هجمات على مناطق في المحافظتين بالقذائف والطائرات المسيرة ما يتسبب في مقتل وإصابة مدنيين، بالإضافة إلى وقوع أضرار في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية.



المصدر: RT + سانا