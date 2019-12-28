قوات حكومة الوفاق تشن هجوما على قوات حفتر في محيط مطار طرابلس

شنت قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، اليوم السبت، هجوما على قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر، في محيط مطار طرابلس.

والجمعة، أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، في تصريح لـRT، أن القوات الليبية تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر.

وصرح المسماري بأن قوات "الجيش الوطني الليبي" تقدمت على عدة محاور في طرابلس وحققت إنجازات كبيرة.

إلى ذلك، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، قد تتم مناقشتها في البرلمان، يوم الخميس 2 يناير 2020.

ويأتي ذلك في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الجمعية العامة للبرلمان، قد تلتئم في الثاني من يناير، لمناقشة مذكرة التفويض.

وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر 2019 ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك.

وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها، سيتأكد الاثنين.

والخميس الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.

المصدر: RT + وكالات