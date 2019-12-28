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شقيق الطيار السعودي المفقود في الفلبين: البحث مستمر بجهد فردي

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شقيق الطيار السعودي المفقود في الفلبين: البحث مستمر بجهد فردي
Reuters
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كشف شقيق الطيار السعودي المتدرب، عبد الله الشريف، المفقود في الفلبين عن آخر مستجدات عملية البحث عنه.

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ونقلت صحيفة "تواصل" الإلكترونية عن شقيق الطيار المفقود، عبد المجيد، تأكيده أن السلطات الفلبينية أوقفت البحث عن شقيقه الذي فقد في جزيرة مندورو في مايو الماضي، وفقا للنظام المتبع عالميا في حال فقدان أي شخص لمدة تتجاوز 21 يوما.

ولفت عبد المجيد إلى أن عمليات البحث التي أجرتها السلطات الفلبينية لم تتوج بالعثور على أي متعلقات خاصة بشقيقه، عدا حقيبة تعود إلى مدربه الفلبيني، مشيرا إلى أن أحد أشقائه لا يزال في الفلبين للمشاركة في البحث عن "أي خيط يوصلهم إلى مكان شقيقهم".

وأوضح أن البحث يتواصل حاليا بجهد فردي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الوصول إلى أي معلومات عن المفقود، مؤكدا أن سفارة المملكة في الفلبين في آخر اتصال بعائلة الطيار صرحت بغياب أي معلومات جديدة عن مصيره.

واختفى الطالب السعودي أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه المحلي من مدينة سان خوسيه، وكانت سفارة الرياض لدى مانيلا قد تعهدت بمتابعة القضية وعقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين بغية مواصلة التحقيقات.

المصدر: تواصل

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