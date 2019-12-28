 
مباشر

موسكو: الهدف من هجوم مقديشو زعزعة الاستقرار في الصومال

أخبار العالم العربي

موسكو: الهدف من هجوم مقديشو زعزعة الاستقرار في الصومال
Sputnik Natalya Seliverstova
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mz97

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، هدفه زعزعة الاستقرار في هذا البلد.

إقرأ المزيد
مقتل 90 شخصا على الأقل جراء تفجير انتحاري في عاصمة الصومال
مقتل 90 شخصا على الأقل جراء تفجير انتحاري في عاصمة الصومال

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "ندين بقوة هذا الهجوم الإرهابي الهمجي الذي راح ضحيته مدنيون. من البديهي أن يكون الهدف من هذا الهجوم الدموي الذي نفذه متطرفون هو زعزعة الاستقرار في الصومال".

وعبرت الوزارة عن تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تمسك روسيا، بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي، بدعم جهود الحكومة الفدرالية الصومالية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المخطط لإجرائها خلال العامين 2020 و2021.

وبحسب المعلومات الأخيرة، فقد أسفر تفجير سيارة مفخخة في شارع مكتظ في مقديشو، صباح اليوم السبت، عن مقتل 90 شخصا، هم 73 مدنيا و17 من أفراد الشرطة.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معلم كونغ فو صيني يهزم الجاذبية!