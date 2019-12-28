مستشار خامنئي يستقبل قادة عشائر وشيوخ قبائل سوريين (صور)

استقبل علي أكبر ولايتي، مستشار مرشد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية، اليوم السبت، قادة عشائر وشيوخ قبائل سوريين.

وأكد ولايتي خلال استقباله لضيوفه السوريين أن "إيران تعارض إقامة منطقة عازلة في سوريا، وأي تدخل أجنبي فيها أو في أي دولة في المنطقة".

RT

وندد ولايتي بتصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن تواجد القوات الأمريكية في سوريا لأجل السيطرة على النفط السوري، مؤكدا أن هذا الفعل "سرقة واضحة تتعارض مع القانون الدولي".

RT

وفي حديثه عن الدستور السوري، شدد ولايتي على أن "أي تغيير فيه يجب أن يتم عبر الشعب السوري ومن دون تدخل أي دولة أجنبية"، لافتا إلى أن إيران "ستتصدى لمخططات الأعداء لتقسيم دول المنطقة".

المصدر: RT