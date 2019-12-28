مصدر لـRT: الرئيس العراقي سيعود إلى بغداد اليوم لاستكمال مباحثات تكليف رئيس الحكومة

أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية لـ RT، السبت، بأن الرئيس العراقي، برهم صالح، سيعود اليوم من إقليم كردستان إلى بغداد لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية.

إقرأ المزيد

وقال المصدر إن "صالح سيصل اليوم إلى بغداد قادما من السليمانية حيث مقر إقامته لإنهاء ملف تكليف رئيس الحكومة واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية". ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، يبدو أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الحكومة.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت، أمس الخميس، بأن الرئيس برهم صالح، غادر العاصمة بغداد ووصل إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان استعداده لتقديم استقالته من منصبه بعدما تعرض لضغوطات من قبل بعض الأطراف السياسية الراغبة في تكليف مرشحها لرئاسة الحكومة.

المصدر: RT