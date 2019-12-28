وزير الثقافة السعودي يعد المواطنين بـ"مفاجأة سارة"

أعلن وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مواطنيه عن "مفاجأة سارة" الأسبوع القادم تتعلق بقطاع التعليم في البلاد.

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ونشر الوزير عبر تغريدة في حسابه بتويتر: "التعليم أولا.. التعليم أخيرا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم"، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية عن طبيعة هذه المفاجئة.

ورجحت الكثير من الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أن تكون تغريدة الوزير تدور حول اتفاق بين وزارتي الثقافة والتعليم، جرى الإعلان عنه في نوفمبر الماضي، ويتعلق بإدخال الموسيقى والمسرح والفنون إلى مدارس البلاد.

وتعد وزارة الثقافة السعودية (المستحدثة حديثا) هي الوزارة المشرفة على القطاع الثقافي في السعودية، وكانت تابعة لوزارة الإعلام ثم انفصلت عنها لتصبح وزارة مستقلة بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2018، وتهدف إلى تطوير وتنشيط صناعة العمل الثقافي في السعودية وجعلها داعما للاقتصاد في المملكة.

واهتمت المملكة بتطوير قطاع الثقافة والفنون ضمن "رؤية السعودية 2030"، وهي عضو مؤسس وداعم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

المصدر: وكالات