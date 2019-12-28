الإمارات تنفي مزاعم التجسس عبر تطبيق "توتوك"

أصدرت الهيئة العامة للاتصالات بالإمارات بيانا وضحت فيه طبيعة تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة بالدولة، وبالأخص تطبيق"توتوك"، مؤكدة عدم استخدامه لأغراض التجسس.

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وقالت الهيئة في بيانها أمس الجمعة إنها "تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق توتوك".

وتابع البيان:"تود الهيئة بذلك الخصوص أن تؤكد بأن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين".

وعليه أكدت الهيئة بأن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتجري مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.

ولفت البيان إلى أن "الإمارات ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات "بلوك شين" و"أنترنت الأشياء" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وكانت شركتا "غوغل" و"أبل" الأمريكيتان أزالتا تطبيق المراسلة "توتوك ToTok" من متجري التطبيقات الخاصة بنظام تشغيل أندرويد و" أي أو إس"، وسط مزاعم بأن الحكومة الإماراتية تستخدم التطبيق لأغراض التجسس.

المصدر: وام