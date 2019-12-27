مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يتصدى لأهداف معادية في محيط مطار حماة العسكري

قال مراسل RT في سوريا نقلا عن مصدر عسكري، اليوم السبت، إن الجيش السوري تصدى لأهداف معادية في محيط مطار حماة العسكري شمال البلاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى حينها، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي المحتلة والأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية.

كما أسقطت في اليوم نفسه، طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية، بالإضافة إلى تصديها لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري.

المصدر: RT