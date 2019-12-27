بالفيديو.. نتنياهو يتصل بمطبّع سعودي والأخير يغني له خلال المكالمة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مصورا مع المدون السعودي، محمد سعود، الشهير بدعمه التطبيع مع إسرائيل والذي تمنى له فوز حزب "الليكود" في الانتخابات.

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وتحدث نتنياهو مع سعود من مقر مكتب حملته الانتخابية، أمس الأربعاء، حيث سلم على الناشط السعودي قائلا: "السلام عليكم محمد"، قبل أن يرد عليه الأخير بالقول: "نحبك كثيرا".

وتمنى سعود لنتنياهو أن يفوز حزب "الليكود"، الذي يتزعمه، في الانتخابات الإسرائيلية، "وأن يجلب السلام للشرق الأوسط"، ليرد نتنياهو ممازحا: "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكوديا رائعا".

ومن ثم بدأ سعود أداء أغنية عبرية حول نتنياهو استخدم فيها لقب "بيبي" ووصفه فيها بـ"حبيبي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كثيرون في المجتمعات العربية يصوتون لنا أيضا، وهذا جيد لأنهم يعلمون أننا نسعى لدولة أفضل للجميع وشرق أوسط أفضل للجميع باستثناء إيران طبعا".

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) 26 декабря 2019 г.

ونشر سعود نفسه الفيديو على حسابه في موقع "تويتر"، وعلق على المقطع بالقول: "اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو، يا للحماسة! آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط. يا نتنياهو، أنا أقدرك ومعجب بك، ليبارك الله فيك وفي كل مواطني إسرائيل".

وجرى الاتصال بعد أن تبين أن نتنياهو فاز في سباق انتخابات قيادة حزب "الليكود" على منافسه، جدعون ساعر، مساء الخميس.

واشتهر سعود بعد زيارته إلى القدس، في يوليو الماضي، بدعوة من الخارجية الإسرائيلية حينما تصدى له شبان فلسطينيون يعارضون التطبيع مع إسرائيل وطردوه من أزقة المدينة المقدسة.

المصدر: RT