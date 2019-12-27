شاهد.. الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو لأداء النشيد الوطني السعودي من قبل "يهود ومسلمين"

نشرت الخارجية الإسرائيلية، مساء الجمعة، فيديو قالت إنه يوثق حفلا في الولايات المتحدة بمناسبة حلول عيد "الحانوكا"، وشهد أداء النشيد الوطني السعودية من قبل يهود و"أصدقائهم المسلمين".

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تدوينة نشرتها على حسابها باللغة العربية في موقع "فيسبوك"، تعليقا على الفيديو: "يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي".

وتابعت الخارجية الإسرائيلية بالقول: "نعم للسلام وللتعايش بين الأديان".

ويحتفل يهود العالم بعيد "الحانوكا" عام 2019 بدءا من مساء 22 ديسمبر حتى مساء 30 ديسمبر.

ويتحدث الجانب الإسرائيلي وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه كثيرا في الأشهر الأخيرة عن تقارب وتوجه نحو التطبيع بين إسرائيل والسعودية، لا سيما في ظل ضرورة مواجهة "عدو مشترك" لهما تمثله إيران.

المصدر: RT