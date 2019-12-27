مراسلنا عن مصدر عسكري: الجيش الوطني الليبي يسيطر على مقر رئاسة الأركان على طريق المطار في طرابلس

أفاد مراسل RT بأن قوات " الجيش الوطني الليبي" سيطرت، اليوم الجمعة، على مقر رئاسة الأركان على طريق المطار في طرابلس.

إقرأ المزيد

وأضاف أن قوات حكومة الوفاق أعلنت من جهتها أنها استعادت السيطرة على طريق المطار.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، ذكرت في وقت سابق من اليوم أن قواته أحكمت سيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية "بعد دحر المليشيات".

كما أعلن الجيش الليبي، أمس الخميس، أنه سيطر على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تقدمه في محوري الخلة ومشروع الهضبة.

جدير بالذكر أن حكومة الوفاق الليبية طلبت رسميا مساء الخميس، دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا من تركيا.

المصدر: RT