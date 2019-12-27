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الخزعلي يندد بـ "مكر" الرئيس العراقي ويطالب بتقديمه للمحاكمة

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الخزعلي يندد بـ
Reuters الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي
الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي
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أكد الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أن عدم قيام الرئيس العراقي، برهم صالح، "بواجبه الدستوري" بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة "سيدخل البلاد في الفوضى".

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وقال الخزعلي إن الرئيس العراقي "خالف الدستور بعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر"، كما أن إعرابه عن استعداده للاستقالة "هو مكر وخداع وليس شجاعة وطنية".

وأضاف أنه "على رئيس الجمهورية إذا كان شجاعا أن يقدم استقالته بطريقة دستورية"، داعيا الكتل السياسية إلى "تقديم رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية بتهمة خيانة الدستور".

ولفت الخزعلي إلى أن "إجراء انتخابات في ظل ظروف غير مستقرة يعتبر مقدمة لحرب أهلية".

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت، أمس الخميس، بأن الرئيس برهم صالح، غادر العاصمة بغداد ووصل إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان استعداده لتقديم استقالته من منصبه.

المصدر: RT

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