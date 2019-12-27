بوغدانوف يبحث مع السفير المصري في موسكو الأوضاع في ليبيا واليمن

التقى نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، سفير مصر لدى موسكو، إيهاب نصر، ليبحث معه الأوضاع في ليبيا واليمن.

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وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الطرفين بحثا، خلال "حوار مفتوح" بينهما، القضايا الملحة المتعلقة بأجندة الشرق الأوسط، "مع التركيز على الأوضاع في ليبيا واليمن".

وذكرت الوزارة أن المحادثات تناولت أيضا "الجوانب العملية من تعزيز علاقات الصداقة بين روسيا ومصر وتعاونهما الفعال على الساحات الدولية".

وشهدت الأزمة الليبية منعطفا خطيرا، وسط احتدام المعارك قرب العاصمة طرابلس بين قوات "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، التي توجهت رسميا إلى تركيا بطلب تقديم مساعدة عسكرية لها ضد قوات حفتر.

المصدر: إنترفاكس