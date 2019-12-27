روسيا وقطر توقعان اتفاقية لإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين لزيارات لا تتجاوز 90 يوما

وقعت الحكومتان الروسية والقطرية، اليوم الجمعة، على اتفاق يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين لزيارات لا تتجاوز مدتها 90 يوما.

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وذكرت السفارة القطرية لدى موسكو، في بيان صحفي أصدرته بهذا الصدد: "في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دولة قطر وروسيا الاتحادية لتقوية علاقات الصداقة بينهما، قررت حكومتا البلدين المضي قدما في تذليل العقبات أمام إقامة تواصل سلس بين مواطني البلدين الصديقين. وبمثابة ترجمة لهذا القرار، تم يوم الجمعة، الموافق للـ27 من ديسمبر 2019، وفي مبنى وزارة الخارجية الروسية، توقيع اتفاقية بين حكومة دولة قطر، وحكومة روسيا الاتحادية، حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات لمواطني البلدين الصديقين".

وجرى التوقيع على الاتفاقية نيابة عن حكومة روسيا من قبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ونيابة عن حكومة قطر من قبل الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد الحمادي.

وتنص الاتفاقية على أن يكون بإمكان مواطني روسيا وقطر أن يزوروا البلد الآخر دون أي شروط سوى حمل جواز سفر لا تقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر، كما تقضي الوثيقة، التي تم نشرها في موقع المعلومات القانونية الروسية، بأن مدة الزيارة التي يمكن القيام بها دون التأشيرة لا تتجاوز 90 يوما.

المصدر: RT