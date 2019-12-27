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مصر تنفي انتشار "إنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن

أخبار العالم العربي

مصر تنفي انتشار
Reuters
مصر
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نفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر الأنباء حول تفشي فيروس "إنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن، بعدما حدثت ضجة مؤخرا بشأن هذا الفيروس.

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن موقف مزارع الدواجن آمن تماما، مشددة على رفع درجة الأمان الحيوي بكل المزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من أي أمراض.

وفي السياق نفسه، اتخذت السلطات المختصة عددا من الإجراءات الوقائية ضد فيروس "إنفلونزا الطيور" سواء في المزارع أو الطيور الريفية، تشمل إطلاق حملة التحصينات ضد فيروس "إنفلونزا الطيور" والأمراض الوبائية، والتي أسفرت عن تحصين أكثر من مليوني طائر خلال الشهر الماضي.

المصدر: RT

 

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