تقرير يكشف عن تصدير أسلحة ألمانية لمصر بـ802 مليون يورو

كشف تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية عن تصدير أسلحة ألمانية لمصر عام 2019 بقيمة 802 مليون يورو، لتحل القاهرة بذلك المرتبة الثانية في قائمة المشترين للأسلحة الألمانية.

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ووفقا للتقرير سجلت صادرات الأسلحة الألمانية، عقب ثلاثة أعوام من التراجع، رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوزت بقليل الرقم القياسي الحالي، الذي تم تسجيله عام 2015، لتبلغ قيمتها حتى 15 ديسمبر الجاري 7.95 مليار يورو. ومقارنة بالعام الماضي يعني هذا ارتفاعا بنسبة 65%.

وذهب الحجم الأكبر من صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام إلى هنغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، بقيمة بلغت 1.77 مليار يورو.

وحلت في المرتبة الثانية مصر، بصادرات أسلحة ألمانية بلغت قيمتها 802 مليون يورو، تليها الولايات المتحدة 483 مليون يورو.

وأطلعت وكالة الأنباء الألمانية على هذه البيانات استنادا إلى ردود وزارة الاقتصاد الألمانية على طلبات إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، والنائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور.

المصدر: وكالات