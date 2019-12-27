أمير سعودي يرد بـ5 نقاط على تغريدة إعلامية لبنانية عن "تذويب خاشقجي لنفسه"

نشر الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد في "تويتر" ردا غاضبا على تغريدة سخرت فيها الإعلامية اللبنانية، مريم البسام، من الأحكام الصادرة بحق المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي التغريدة المنشورة يوم الاثنين الماضي، أشارت الإعلامية مريم البسام إلى أن الأحكام التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية برأت أبرز المتهمين في القضية، بمن فيهم مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري.

وفي تعليق ساخر على هذه الأحكام، قالت البسام إن المحكمة السعودية خلصت إلى أن خاشقجي "ذوّب نفسه" ووكالة "رويترز" حللت خبرا عن مقتله "من مصدرين واهمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ليس أردوغان" ولا توجد أي قنصلية إطلاقا لدى المملكة في مدينة اسطنبول التركية (وهي مسرح الجريمة)!!.

واستدعت هذه التغريدة الساخرة من حكم المحكمة السعودية ردا غاضبا من الأمير السعودي الذي خاطب الإعلامية على حسابه في "تويتر" بالقول: "ما خصك بنوب".

واتهم الأمير في الرد المؤلف من خمس نقاط البسام بأنها تجاهلت عمدا أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة متهمين بتنفيذ جريمة القتل، مشددا على أن القضاء السعودي "نزيه وعادل رغم أنفك".

(ماخصك بنوب)هيدا أولًا 2-تجاهلتِ عمدًا الحكم بإعدام الخمسة الّذين ارتكبوا الجريمة.3-قضاؤنا نزيه وعادل رغم أنفك.4-أبناء القتيل رحمه الله أعربوا عن ثقتهم في قضاء بلادهم وقالوا هذا وهم في أمريكا وليس في الرياض.5-(ليك مين عم بيحكي)من يقول أن بشار وحزب الله ماخصن بنوب بمقتل الحريري! https://t.co/odcQaiEsuy — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) December 26, 2019

ولفت الأمير إلى أن أبناء خاشقجي أعربوا عن ثقتهم بقضاء المملكة، وهم في الولايات المتحدة وليسوا في الرياض، وتابع مخاطبا الإعلامية أنه "ليك مين عم بيحكي" من يقول إن حكومة سوريا و"حزب الله" لا علاقة لهما باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري!.

المصدر: RT