 
مباشر

امرأتان أكاديميتان غربيتان تضربان عن الطعام في سجن إيراني

أخبار العالم العربي

امرأتان أكاديميتان غربيتان تضربان عن الطعام في سجن إيراني
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mz28

أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، أن أكاديميتين غربيتين مسجونتين لدى إيران بتهمة التجسس بدأتا الإضراب عن الطعام في سجن إيفين بطهران.

وأفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره في الولايات المتحدة، بأن عالمة الإنسان الفرنسية البارزة من أصول إيرانية، فريبا عادل خواه، والأكاديمية الأسترالية-البريطانية، كايلي مور غيلبرت، أعلنتا الإضراب عن الطعام، وأكد مركز الأبحاث CERI الذي تعمل فيه العالمة فريال هذه الأنباء.

وذكر "مركز حقوق الإنسان" أنه تلقى، عبر شخص لديه "مصادر داخل السجن"، رسالة من السيدتين المسجونتين تصران فيها على أن هذه الخطوة (الإضراب عن الطعام) تأتي للدفاع عن "الحرية الأكاديمية"، نيابة عن الباحثين الآخرين المسجونين "بصورة غير عادلة باتهامات مفبركة" في الجمهورية الإسلامية.

وأكدت السلطات الإيرانية في يوليو الماضي اعتقال فريال عادل خواه، فيما احتجزت مور-غيلبرت، الأستاذة في جامعة ميلبورن، في أكتوبر 2018 وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.

المصدر: أسوشيتد برس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برلماني مصري: الحكومة منعزلة عن الشعب وتعادي الناس