وكالة الأنباء اللبنانية: نازحون سوريون يتجهون إلى نقاط تجمع تمهيدا للعودة إلى ديارهم

عاد طواعية منذ أمس الخميس 1131 نازحا سوريا من لبنان إلى الأراضي السورية.

وواكبت دوريات المديرية العامة للأمن العام في لبنان، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحضور مندوبيها، النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية.

وحضر النازحون، بالرغم من سوء الأحوال الجوية، من مناطق مختلفة في لبنان، إلى نقاط التجمع في بيروت، المصنع، طرابلس، العبودية، النبطية، برج حمود، حاصبيا، صيدا والبقاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام