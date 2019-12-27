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مسلحون يستهدفون القرداحة بهجوم صاروخي

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مسلحون يستهدفون القرداحة بهجوم صاروخي
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ذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن جماعات مسلحة استهدفت بصاروخ أطراف مدينة القرداحة باللاذقية في الساحل السوري، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية أن "إرهابيين يتحصنون في ثغور عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية أطلقوا صاروخا الخميس باتجاه الريف الجنوبي الشرقي لمدينة اللاذقية سقط عند أطراف مدينة القرداحة، ما تسبب بدمار كبير في منزل، دون وقوع إصابات بين المدنيين".

وفي الـ23 من الشهر الجاري تصدت مضادات الجيش السوري لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة (ريف اللاذقية) بالتزامن مع سقوط صاروخين أطلقهما المسلحون من مناطق انتشارهم بريف اللاذقية الشمالي، على ريف مدينة جبلة، دون وقوع أي خسائر.

وتنتشر بريف إدلب الجنوبي والجنوب غربي بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية وفي أقصى شمال المحافظة جماعات مسلحة منضوية تحت تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" وغيرهما، وتعتدي على المناطق الآمنة في المحافظتين بالقذائف والطائرات المسيرة المذخرة بالقنابل.

المصدر: سانا 

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